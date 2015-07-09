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إنريكي يرفض إعارة توران

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إنريكي يرفض إعارة توران إنريكي يرفض إعارة توران

يرفض لوسي إنريكي المدير الفني لبرشلونة فكرة إعارة الوافد الجديد على الفريق أردا توران حتى يناير المقبل موعد نهاية العقوبة الموقعة على البلوجرانا.

وكان برشلونة قد تعاقد مع توران مقابل 34 مليون يورو قبل عدة أيام قادما من أتليتكو مدريد.

ولا يحق لبرشلونة قيد أي لاعب جديد في قائمته إلا قبل يناير المقبل بسبب العقوبة الموقعة عليه بمنعه من الدخول في سوق الانتقالات.

وأشار موقع فوتبول إسبانيا إلى أن إنريكي لا يحبذ فكرة إعارة توران لناديه الأصلي جالاتا سراي، مفضلا بقائه في برشلونة للاعتياد على حياته الجديدة والاقتراب أكثر من زملائه في الفريق.

يذكر أن توران نفسه كان قد أعلن في وقت سابق عدم رغبته في الانتقال لأي فريق على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل، وأنه سيتدرب حتى موعد مشاركته في يناير المقبل.

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