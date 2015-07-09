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مدرب تورينو يؤكد إتمام الصفقة: دارميان سيحقق حلمه مع مانشستر يونايتد

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مدرب تورينو يؤكد إتمام الصفقة: دارميان سيحقق حلمه مع مانشستر يونايتد مدرب تورينو يؤكد إتمام الصفقة: دارميان سيحقق حلمه مع مانشستر يونايتد

أكد جيامبييرو فينتورا المدير الفني لنادي تورينو الإيطالي رحيل الإيطالي ماتيو دارميان لاعب الفريق إلى مانشستر يونايتد.

دارميان صاحب الـ25 عاما يلعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

وخرجت صحف إنجلترا وعلى رأسها جارديان وسكاي سبورتس لتؤكد رغبة لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد في انتداب دارميان.

مانشستر حول أنظاره إلى دارميان بعد تجديد دانييل ألفيش عقده مع برشلونة.

وخرج المدير الفني لتورينو ليؤكد إن اللاعب بالفعل في طريقه لمانشستر يونايتد.

وقال فينتورا: "دارميان سيحقق حلمه مع مانشستر يونايتد".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية "سيلعب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد وهو حلم بالنسبة له".

وأتم "دارميان سيكون رائعا مع يونايتد".

ومن جانبه أكدت سكاي سبورتس الإيطالية إن اللاعب سيخضع للفحص الطبي يوم الجمعة قبل الإعلان رسميا عن انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

وستكون صفقة دارميان هي الثانية لمانشستر في سوق الانتقالات الحالية بعد إتمام التعاقد مع ممفيس ديباي.

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