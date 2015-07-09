انتقال غير متوقع .. يوهان كاباي في طريقة لكريستال بالاس

اقترب الفرنسي يوهان كاباي لاعب باريس سان جيرمان من الانتقال إلى كريستال بالاس بعدما وافق الأخير على تلبية كافة مطالبات اللاعب المادية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية بأن الصفقة ستكلف النادي الإنجليزي ما يقرب من 13 مليون جنيه إسترليني ليكون أغلى انتقال في تاريخ بالاس.

وأوضح التقرير أن وجود آلان باردو كمدرب لكريستال بالاس لعب دورا كبير في إقناع كاباي بالانتقال للفريق بعدما عمل الثنائي سويا في نيوكاسل.

وعلى الرغم من انتقال كاباي لسان جيرمان في بداية عام 2014، إلا أنه لم يستطع حجز مكانا أساسيا في تشكيلة المدرب لوران بلان، ليجد نفسه خارج خططه خلال الموسم المقبل ليقرر الرحيل في النهاية.