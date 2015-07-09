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ماسكيرانو عن اعتزاله الدولي: الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات

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ماسكيرانو عن اعتزاله الدولي: الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات ماسكيرانو عن اعتزاله الدولي: الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات

(إفي): أكد لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو أن الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات، وذلك في تعليقه على الشائعات التي تتردد بشأن اعتزاله اللعب دوليا بعد الخسارة التي مني بها منتخب بلاده أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

وقال ماسكيرانو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "فقط أود أن أوضح أن كل التكهنات وما يقال بشأن استمراري مع كذب"، مشيرا إلى أن الخروج من بطولة كوبا أمريكا "حدث مؤخرا"، كما أنه "مؤلم" بصورة تجعل الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات.

وأوضح "سيكون تصرفا أنانيا إذا فكرت في وضعي الشخصي فقط بعد الضربة القوية التي مثلتها خسارة نهائي جديد. عندما يكون هناك مستجدات سأعلن عنها لمن يعنيه الأمر"، مشيرا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى من يتحدثون باسمه.

كان ماسكيرانو قد أكد في تصريحات صحفية عقب خسارة نهائي كوبا أمريكا "لا أجد تفسيرا للوضع. ربما يكون علي التنحي جانبا وإفساح المجال أمام لاعب آخر" للانضمام إلى المنتخب.

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