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مجموعة د. سليمان الحبيب تقيم حفل الإفطار الرمضاني السنوي لمنسوبيها

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مجموعة د. سليمان الحبيب تقيم حفل الإفطار الرمضاني السنوي لمنسوبيها مجموعة د. سليمان الحبيب تقيم حفل الإفطار الرمضاني السنوي لمنسوبيها

    في إطار حرصها على توطيد العلاقات الاجتماعية وتعزيز قيم الترابط بين منسوبيها، نظمّت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية حفل الإفطار الرمضاني السنوي بقاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات في مدينة الرياض، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني وعدد من مسؤولي ومنسوبي المجموعة.

وبهذه المناسبة هنأ الأستاذ ناصر الحقباني جميع منسوبيها بهذا الشهر الكريم سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. مشيراً إلى أن المجموعة تولي العنصر البشري اهتماماً كبيراً من حيث توفير بيئة العمل التي تعزز من قدرة الموظف على الإنتاج والإبداع، بالإضافة إلى توفير الفرص التأهيلية والتدريبية التي ترفع من مستوى إتقانه للمهارات العلمية والفنية ذات الصلة بمجال وظيفته، وهو ما جعلها من أكثر القطاعات الخاصة جذباً للكوادر البشرية على مستوى المنطقة.

وأكد الحقباني على أن المجموعة حريصة على إقامة مثل تلك المناسبات الاجتماعية لخلق جو من الألفة ودعم التواصل الاجتماعي والأخوي بين كافة مسؤولي ومنسوبي المجموعة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء الرمضاني يحمل الكثير من قيم التواصل وتقوية لأواصر المحبة والأخوة والترابط بين منسوبي المجموعة انطلاقاً من حرصها على تهيئة بيئة العمل المثالية والمحفزة لكل الموظفين.

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