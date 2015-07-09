النيابة تستعجل التقرير الطبى فى إطلاق مستشار النار على نفسه بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر باستعجال التقرير الطبى وتحريات المباحث الجنائية حول واقعة إطلاق مستشار النار على نفسه بالخطأ أثناء تنظيفه سلاحه الخاص، كما أمرت باستدعاء أفراد أسرته والمتواجدين فى منزله وقت الحادث لسماع أقوالهم.

كانت نيابة أول مدينة نصر تلقت إخطارًا من مستشفى الجلاء العسكرى باستقباله مستشارًا مصابًا بطلق فى الرأس، فانتقلت إلى مكان الحادث وأجرت المعاينة وأمرت بالتحفظ على السلاح وعرضه على المعمل الجنائى.

واستعلمت النيابة من أطباء مستشفى الجلاء العسكرى حول الحالة الصحية للمستشار، فأفادوا بأنه أصيب بطلق فى الرأس، وأجروا له عملية جراحية واحتجزوه بالعناية المركزة وحالته فى غاية الخطورة.

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