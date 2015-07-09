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الحرائق تحاصر سكان جبال الأطلس البليدى فى الجزائر

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الحرائق تحاصر سكان جبال الأطلس البليدى فى الجزائر الحرائق تحاصر سكان جبال الأطلس البليدى فى الجزائر
شهدت ولاية البليدة ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة خلال 24 ساعة الأخيرة بسبب النيران التى نشبت للمرة الثانية خلال شهر رمضان بجبال الأطلس البليدى والتى امتدت من حدود ولاية المدية وحتى أقصى شرق ولاية البليدة فيما لا تزال بعض الحرائق مشتعلة فى الحدود الشرقية والغربية بين ولايتى المدية والبليدة.

وزاد انقطاع التيار الكهربائى والماء الصالح للشرب من معاناة سكان المناطق الجبلية للبليدة، فيما حاصرت نيران الحرائق مساكن مأهولة خاصة فى بوعرفة.

وقد استقبلت مستشفيات ولاية البليدى، حسبما ذكر مصدر طبى، العشرات من المواطنين خاصة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والذين تأثروا من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.
>يذكر أن جبال الاطلس البليدى تمتد فى ثلاث ولايات جزائرية هى البليدة والمدية والبويرة .
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