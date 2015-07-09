ولي ولي العهد زار حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت»

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت التي تبحر حاليا في الخليج العربي.

وقد اطلع سمو ولي ولي العهد خلال الزيارة على قدرات حاملة الطائرات التسليحية، ومهامها الهجومية والدفاعية والمضادة للغواصات، كما تم استعراض انطلاق المقاتلات وطائرات الإنذار المبكر.

وتم خلال الزيارة تقديم عرض موجز من قبل قائد حاملة الطائرات اللواء اندرو لويس عن الهيكل التنظيمي الإداري وأنظمة التشغيل، وتقنية الرادار المستخدمة، وأجهزة الاستشعار عن بعد التي تعمل بها حاملة الطائرات روزفلت إضافة الى إيجاز عن إدارة العمليات القتالية اليومية.

وقد رافق سمو ولي ولي العهد في هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الدفاع الأميركية معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وقائد القوات الجوية بالنيابة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، كما رافق سموه خلال الجولة قائد الأسطول الأميركي الخامس الفريق جون ميلر والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفل والملحق الدفاعي بالسفارة العقيد عباس داهوك.

وتعد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إحدى الحاملات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية وتحتوي على منصات لإطلاق صواريخ موجهة بالليزر ومدمرات وفرقاطات وسفن إمداد وغواصات.