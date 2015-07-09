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ولي العهد يناقش مع الشيخ تميم مستجدات أوضاع المنطقة

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ولي العهد يناقش مع الشيخ تميم مستجدات أوضاع المنطقة ولي العهد يناقش مع الشيخ تميم مستجدات أوضاع المنطقة

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصر سموه بجدة مساء أمس، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية ومناقشتها.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين من البلدين الشقيقين.

إلى ذلك عقد مجلس الشؤون السياسية والأمنية اجتماعاً في قصر السلام بجدة أمس، برئاسة سمو ولي العهد.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات واستعرض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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