الفستق يسهل الهضم ويزيد القدرة الجنسية ويبطئ الشيخوخة

يعتبر الفستق من المكسرات اللذيذة التى تنتشر خلال شهر رمضان، وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، أن الفستق واحد من أصح الوجبات الخفيفة التى تسرع عملية التمثيل الغذائى والهضم، وتخفض الكولسترول وتبطئ الشيخوخة.

وأوضح الخبراء فى معرض أبحاثهم أنه من أجل الحصول على فوائد الفستق الصحية فإنك تحتاج إلى استهلاكه يوميًا، ولكن ليس أكثر من حفنة واحدة.

ووجد الباحثون أن استهلاك الفستق بشكل منتظم لخمسة أيام فقط على التوالى، يقلل نسبة الكوليسترول بنسبة 20٪، كما أنه يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعرقل ظهور الشيخوخة.

وأظهرت العديد من الأبحاث أن الفستق هو مصدر ممتاز للألياف التى تعمل على تنظيم مستويات السكر فى الدم، كما أن حفنة من هذه المكسرات تحتوى على 60٪ فقط من الاستهلاك اليومى الموصى به من الفوسفور.

وأضاف الباحثون أن الفستق له تأثير إيجابى جدًا على الرغبة الجنسية للرجال، حيث يزيد من الرغبة الجنسية حتى 51٪، كما يحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية التى تحفز إنتاج الهرمونات الجنسية وتسرع من تدفق الدم فى الأعضاء التناسلية.

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