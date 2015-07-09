إيفاد 173 معلماً للتدريس في الأكاديميات السعودية في الخارج

اعتمد وكيل وزارة التعليم للتعليم د. عبدالرحمن البراك أسماء المعلمين الموفدين للتدريس في الخارج للعام الدراسي ١٤٣٦-١٤٣٧ه.

وأوضح د. البراك أن عدد المعلمين الموفدين للعام الدراسي القادم بلغ ١٧٣ معلماً في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف البراك أن هؤلاء المعلمين الموفدين خضعوا إلى مفاضلة في إداراتهم التعليمية وأجريت لهم اختبارات ومقابلات شخصية دقيقة جداً، ثم تم في الوزارة حصر جميع من تم ترشيحه من إدارات التعليم ليتم إجراء اختبار ومقابلة شخصية لكل مرشح منهم، وذلك حرصاً على أن يتم اختيار المعلم الموفد وفق ضوابط محددة تضمن بمشيئة الله أن يكون المعلمون الموفدون للتدريس في الخارج من أفضل المعلمين في الميدان.

و اشار مدير عام المدارس السعودية في الخارج د. عيسى الرميح الى أن جميع المرشحين للإيفاد للتدريس في الخارج تم إلحاقهم بدورات دبلوماسية متخصصة تُمكن المعلم الموفد من معرفة أهم الجوانب التي يتبعها خلال فترة إيفاده كما يتم التأكيد في مثل هذه الدورات التدريبية على أن المعلم الموفد واجهة لبلده ومرآة حقيقية تعكس مدى تقدم وازدهار المملكة.

وأردف الرميح بأن الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج تضع ضمن أولوياتها كذلك دعم اللغة العربية بالمدارس والمعاهد والجامعات في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.