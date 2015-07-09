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د. العبدلي ضيف برنامج صحتك في رمضان

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د. العبدلي ضيف برنامج صحتك في رمضان د. العبدلي ضيف برنامج صحتك في رمضان

    ضمن حلقات برنامج (صحتك في رمضان) والذي تبثه إذاعة يو.اف.إم برعاية كليات المعرفة يستضيف البرنامج بدءاً من اليوم الخميس وحتى السبت على مدى ثلاث حلقات متتالية عند الساعة ٤:١٠ عصراً الدكتور هاني محمد العبدلي الحاصل على البورد الأوروبي في أمراض المخ والأعصاب وطبيب المخ والأعصاب في مستشفى فرايبورغ الجامعي في ألمانيا في المرحلة النهائية من البورد الألماني.

الحديث اليوم عن أهم الحالات التي يكون فيها الصداع خطاً أحمر، كما سيتم يوم الجمعة مناقشة سبب تدهور بعض حالات المخ والأعصاب في شهر رمضان، أما يوم السبت فسيتم تخصيصه للحديث عن نقص الفيتامينات وعلاقتها بأمراض الأعصاب، البرنامج من إعداد وتقديم المذيع محمد المقبل وبرعاية كليات المعرفة.

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