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قبول أكثر من 16 ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالد

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    أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، جميع مراحل القبول الثلاثة للعام الجامعي 1436/1437ه.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سلطان بن سعد ال فارح، أنه تم قبول ما يزيد على 16 ألف طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وكان ذلك بمتابعة ودعم رئيس اللجنة العليا للقبول مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود.

وقال إن عمادة القبول والتسجيل مستمرة في خدمة جميع المتقدمين لمن لديه استفسار أو طلب أو شكوى، وذلك من خلال البوابة الالكترونية لخدمة الاستفسارات على موقع العمادة الإلكتروني، مشيراً إلى أنه سوف يتم الرد على ما يرد من الاستفسارات بحد أقصى ١٥/١٠/١٤٣٦ (آخر يوم في عمليات القبول).

يذكر أن اللجنة المخصصة للرد خدمة الاستفسارات بالجامعة، استقبلت ما يزيد على 10000 استفسار، وتم الرد عليها إلكترونياً والذي سهل على جميع المتقدمين عناء الحضور للجامعة.

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