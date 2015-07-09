الأمم المتحدة يدعو لفرض حظر على السلاح إلى جنوب السودان

حث إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة مجلس الامن الدولى أمى الاربعاء على فرض حظر على السلاح الى جنوب السودان وإدراج اسماء المزيد من القادة المتنافسين فى البلد الذى تمزقه الحرب حيث يرى احتمالا ضعيفا للتوصل لحل سلمى للصراع هناك.

ومع مرور اربع سنوات على استقلال أحدث دولة فى العالم عن السودان أطلع لادسو مجلس الامن فى اجتماع خلف ابواب مغلقة على الوضع فى البلد الافريقى بعدما اتهمت الامم المتحدة قوات الحكومة بالاعتداء جنسيا على نساء وفتيات وحرق بعضهن احياء حسبما ذكرت تقارير.

وأبلغ لادسو مجموعة صغيرة من الصحفيين قبيل اجتماع مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا "هذا الوضع مروع تماما"، ما يتعين النظر فيه هو احتمال فرض مزيد من العقوبات على المزيد من القادة".