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حبس بائع 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح والمشاركة فى مظاهرات الإخوان بالهرم

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حبس بائع 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح والمشاركة فى مظاهرات الإخوان بالهرم حبس بائع 4 أيام لاتهامه بحيازة سلاح والمشاركة فى مظاهرات الإخوان بالهرم
أمرت نيابة الهرم بحبس بائع متجول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان وحيازة فرد خرطوش.

وكشفت التحريات أن المتهم يشارك فى مسيرات جماعة الإخوان ويحرض على العنف، وحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق. تفاصيل عملية ضبط المتهم بدأت أثناء متابعة النقيب محمد نوفل معاون مباحث قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية بكمين بشارع فيصل فاشتبه فى أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة "ميكروباص"، وتبين أنه يدعى "م.ف" وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه صادر ضده حكم قضائى فى قضية تبديد.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ينتمى لجماعة الإخوان ويشارك فى المسيرات والمظاهرات المحرضة على العنف، وضبط بحوزته هاتفا محمول يحتويان على صور وشعارات رابعة، بالإضافة إلى بعض الكتب، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365