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شرطى بأسوان يطالب وزير الداخلية بجراحة عاجلة لطفلته "إسراء" لعلاج قصر قدمها

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شرطى بأسوان يطالب وزير الداخلية بجراحة عاجلة لطفلته "إسراء" لعلاج قصر قدمها شرطى بأسوان يطالب وزير الداخلية بجراحة عاجلة لطفلته "إسراء" لعلاج قصر قدمها
تعانى الطفلة "إسراء" ذات التسع سنوات، والمقيمة بمدينة أسوان، من وجود قصر فى القدم اليسرى بمقدار 20 سم، وأجرى لها والدها رغم ظروفه المالية الصعبة ثلاث عمليات جراحية بداية من عام 2009، وما زالت تحتاج لجراحة عاجلة لتعويض هذا النقص فى طول القدم وتصل تكلفة العملية إلى 30 ألف جنيه.

ويروى الشرطى أحمد حسن أحمد بمديرية أمن أسوان، والد الطفلة، رحلة علاج ابنته، قائلاً: "خضعت ابنتى إسراء للعملية الأولى فى مستشفى التأمين الصحى بأسيوط، ولكنها فشلت تمامًا فى إطالة القصر الموجود فى القدم، ثم أجريت لها جراحة أخرى فى عام 2010 بمستشفى القصر فى أسيوط، لإعادة مفصل القدم لوضعه الطبيعى، وتضمنت تركيب مسامير وشرائح لأن قدم إسراء اليسرى كانت تتدلى منها بدون أى سيطرة عليها، ونجحت هذه العملية والحمد لله".

وأضاف والد الطفلة، أن العملية الثالثة أجريت لها منذ عامين، من أجل تطويل القدم اليسرى فى عيادة خاصة لأحد الأطباء فى أسيوط، وتم وضع جهاز لمدة عام كامل فى القدم، موضحًا أن الحالة النفسية لطفلته الصغيرة "إسراء" أصبحت سيئة للغاية، وتضطر إلى ملازمة المنزل دائمًا، وأكثر ما يؤلمها أنها لا تستطيع اللعب مع الأطفال والجيران لأنهم يصفونها بـ"العرجاء".

ويناشد الشرطى والد الطفلة، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لعلاج ابنته وإجراء عملية تطويل القدم فى أحد مستشفيات الشرطة المتخصصة نظراً لظروفه المادية القاسية.


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