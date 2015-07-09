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أوقاف السويس: انتظام الاعتكاف بالمساجد دون شكاوى

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أوقاف السويس: انتظام الاعتكاف بالمساجد دون شكاوى أوقاف السويس: انتظام الاعتكاف بالمساجد دون شكاوى
قال الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن المعتكفين انتظموا فى المساجد وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية فى هذا الصدد دون شكاوى، مطالبًا المصلين بالدعاء لمصر وأن يحفظها من أى سوء.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن بدء الاعتكاف فى مساجد السويس يكون ليلة الواحد والعشرين، وأنه على الجميع الإكثار من الطاعة والعبادة وكثرة الدعاء لنفسه ولولده ولزوجه ولأهله ولمصرنا ولأبنائنا فى القوات المسلحة أن يحفظ الله الجميع.

وتابع: نريد أن ننبه على القائمين على المساجد عدم تشغيل مكبر الصوت الخارجى إلا فى الأذان والإقامة فقط وصلاة الجمعة، ومراعاة لراحة المرضى وأصحاب الأعذار، وعلينا أن ندخل البهجة والسرور على الأيتام والفقراء وأصحاب الحاجات، وعلينا فى مساجدنا ألا نسمح لأحد أن يشغلنا بأى أمر بعيد عن العبادة والطاعة.

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مصر 365