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بثينة كامل:عندما يكون هناك محاسبة سأكشف عن رشوة جنسية تعرضت لها

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بثينة كامل:عندما يكون هناك محاسبة سأكشف عن رشوة جنسية تعرضت لها بثينة كامل:عندما يكون هناك محاسبة سأكشف عن رشوة جنسية تعرضت لها
قالت الإعلامية بثينة كامل، إنها تعرضت لرشوة جنسية خلال الفترة الماضية مقابل تقديم برنامج دينى من قبل أحد الشخصيات العربية، مشددة على أنها ستفتح هذه القضية عندما يكون هناك مجال لمحاسبة هؤلاء حسب قولها.

وأضافت بثينة كامل، خلال حوارها لبرنامج "بدون ميكاج"، الذى يقدمه الإعلامى طونى خليفة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تعرضت لتهديدات بالقتل خلال عام حكم الإخوان للبلاد، وذكرت " مستشار مرسى قال كلكم هتتعلقوا على المشانق بعد 30 يونيو"، مشددة أن هذه الفترة كانت تمثل أبرز مراحل الفاشية فى تاريخ .

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