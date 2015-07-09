ضبط 1145 مخالفة مرورية و213 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة أمس الأربعاء، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، الذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 15 شخصًا، بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومخدرات، كما تم ضبط 213 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1145 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصـة قيـادة، كما تم ضبط 95 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص.

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط عاطل - مقيم أنطونيادس قسم كفر الدوار، وبحوزته 490 قرصًا من مخدر "ترامادول" بقصد الاتجار.

وشارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة، والعميد هشام والى، مدير المرور، والعقيد أشرف فوزى رئيس قسم التراخيص والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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