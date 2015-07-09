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القبض على صاحب محطة وقود بدون ترخيص وضبط 2500 لتر سولار بالبحيرة

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القبض على صاحب محطة وقود بدون ترخيص وضبط 2500 لتر سولار بالبحيرة القبض على صاحب محطة وقود بدون ترخيص وضبط 2500 لتر سولار بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، أمس الأربعاء، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب محطة رصيف لتمويل السيارات "بدون ترخيص" كائنة كوم القناطر مركز أبو حمص لإدارته المحطة بدون ترخيص وضبط 2500 لتر سولار وتحرر المحضر 8705/2015 جنح مركز أبو حمص.

كما تم ضبط صاحب مكتبة بمدينة أبو حمص ومقيم بندر أبو حمص لحيازته 74440 محدث صوت، و100000 طلقة خرز مسدسات أطفال محظورة، جار تحرير المحضر اللازم.

وتم ضبط كل من صاحب مكتبه بقرية جواد حسنى مركز أبوحمص لحيازته 270 صاروخ ألعاب نارية محظورة، وصاحب مكتبه بمدينة أبوحمص لحيازته 425 شمروخ ألعاب نارية محظورة، وجار تحرير المحضر اللازم.

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