تركيا تسلم الإسكندرية 20 شاحنة هدية لنقل المخلفات الصلبة

تركيا ستتكفل بصيانة الشاحنات لعام كامل وتدريب المصريين على صيانتها بعد انتهاء المدة

كتب : الأناضول منذ 10 دقائق

سلمت الحكومة التركية محافظة الإسكندرية 20 شاحنة لنقل المخلفات الصلبة كهدية، في احتفالية أقيمت في استاد الإسكندرية، اليوم، في إطار التعاون مع الحكومة المصرية.

ووقعت مصر وتركيا اتفاقا، يوم الأحد الماضي، يتضمن نقل 150 شاحنة نظافة تركية إلى محافظات مصرية ضمن مشروع مصري لتحسين البيئة.

ويشمل الاتفاق توريد 100 شاحنة نظافة لمحافظة القاهرة و30 لمحافظة الجيزة، و20 لمحافظة الإسكندرية.

وستتكفل تركيا بصيانة الشاحنات لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تدريب كادر مصري على القيام بأعمال الصيانة بعد انتهاء هذه المدة.

وقال المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، إن تسلم المحافظة للسيارات التركية يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للتعامل مع مشكلة القمامة.

وأوضح المحافظ، في كلمته خلال الاتفاقية، أنه سيتم الاستفادة من التجربة التركية في إدارة النفايات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.

وأضاف: "سيتم استخدام هذه السيارات في مناطق عمل رئيسية، خاصةً التي تعاني من انتشار القمامة والتي تؤثر على البيئة المحيطة والصحة العامة".

وأشاد محافظ الإسكندرية بالعلاقات المصرية التركية الوطيدة التي قال إنها "تتنوع في عدة مجالات ثقافياً وإعلامياً وسياحياً".

من جهته، أعرب محمد أوزدمير، قنصل عام تركيا بالإسكندرية، عن سعادته باشتراك بلاده في مشاريع النهوض بمدينة الإسكندرية.

وقال إن "العشرين شاحنة تعد مجرد بداية للمشاريع المتتالية المشتركة"، لافتا إلى وجود كثير من الشركات الصناعية التركية بمدينة برج العرب الصناعية والتي يعمل بها حولي 6 آلاف موظف مصري.

وأبدى القنصل التركي رغبة بلاده في مضاعفة هذه الاستثمارات مستقبلياً.

وقال إن "مصر صاحبة موقع إستراتيجي يتيح فرص التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".