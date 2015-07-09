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حريق هائل يلتهم محتويات منزل بالبحيرة دون خسائر فى الأرواح

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حريق هائل يلتهم محتويات منزل بالبحيرة دون خسائر فى الأرواح حريق هائل يلتهم محتويات منزل بالبحيرة دون خسائر فى الأرواح
شب، قبل قليل، حريق هائل بأحد المنازل بناحية منطقة أرض الجمعية بمركز بدر بالبحيرة، حيث تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر بنشوب حريق بمنزل بناحية منطقة أرض الجمعية دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق بمنزل ملك "فنجرية محمد أحمد" ربة منزل ومقيمه بذات العنوان، وتمت السيطرة عليه وإخماده (دون حدوث إصابات) نتج عن ذلك احتراق جميع محتويات المسكن.

وبسؤال مالكة المنزل أقرت بمضمون ما تقدم، وأرجعت سبب الحريق نتيجة لحدوث ماس كهربائى داخل المنزل ولم تتهم أحد بذلك، وتحرر المحضر 3150/2015 إدارى المركز.

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