مصرع طفل صعقته الكهرباء بالبحيرة

لقى طفل مصرعه أثناء قيامه باللعب فى أسلاك التليفزيون، حيث صعقه التيار الكهربائى ما أدى لوفاته فى الحال.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا من المستشفى العام بمركز بدر يفيد بوصول الطفل مصطفى كحلاوى على 4 سنوات، مقيم قرية الكفاح دائرة المركز جثة هامدة (صعق كهربائى).

وبسؤال والده عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالعبث فى أسلاك التليفزيون صعقه التيار الكهربائى ما أدى لوفاته، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة صعق كهربائى أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 7414/2015 جنح المركز.