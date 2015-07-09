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بعثة فلسطين فى الأمم المتحدة تطالب بالرفع الفورى للحصار عن غزة

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بعثة فلسطين فى الأمم المتحدة تطالب بالرفع الفورى للحصار عن غزة بعثة فلسطين فى الأمم المتحدة تطالب بالرفع الفورى للحصار عن غزة
طالبت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أمس الأربعاء، بالرفع الكامل للحصار الإسرائيلى لقطاع غزة، للسماح بالحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع من وإلى القطاع وفقا للقانون الإنسانى الدولى، وحتى تتم عملية إعادة الإعمار.

وقالت البعثة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية مساء اليوم، "بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة الذى استمر لمدة 51 يوماً، التى استشهد فيها 2251 فلسطينيا، بينهم 299 امرأة على الأقل و556 طفل، وأصيب أكثر من 11 ألف شخص بجروح، إنه يتحتم على إسرائيل، أن تحترم جميع التزاماتها القانونية، بما فى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة".

وناشدت البعثة المجتمع الدولى للوفاء بتعهداته على وجه الاستعجال لتوفير التمويل الكافى لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، مدينة بشدة الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وإفلاتها من العقاب.

وأضافت أن لجنة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى النزاع فى غزة وجدت أدلة قوية على أن الهجمات الإسرائيلية فى الصيف الماضى انتهكت القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وأنها تمت بموافقة الإسرائيلية على أعلى المستويات.
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