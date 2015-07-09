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مقتل ضابط وإصابة 4 مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بمصراتة الليبية

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مقتل ضابط وإصابة 4 مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بمصراتة الليبية مقتل ضابط وإصابة 4 مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بمصراتة الليبية
لقى المقدم الطاهر الوش مساعد آمر جهاز الاستخبارات العسكرية بمدينة مصراتة الليبية، مصرعه وأصيب أربعة مدنيون، جراء انفجار سيارة مفخخة عقب صلاة التراويح أمس الأربعاء أمام مسجد العائب فى شارع بنغازى وسط مدينة مصراتة.

وقال مصدر عسكرى بمدينة مصراتة الليلة، "إن سيارة مفخخة انفجرت عقب صلاة التراويح الأربعاء أمام مسجد العائب فى شارع بنغازى وسط المدينة ما نجم عن الحادث مقتل مقدم فى الجيش وجرح أربعة مواطنين آخرين".

وأضاف المصدر أن "المقدم الطاهر الوش وهو مساعد آمر جهاز الاستخبارات العسكرية فى مصراتة قتل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارته أمام مسجد العائب بشارع بنغازى وسط مدينة مصراتة ما نجم عن الحادث جرح أربعة مواطنين آخرين عقب خروجهم من صلاة التراويح".
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