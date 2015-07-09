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البحوث الفلكية:القمر يبزغ عند منتصف الليل غدا ويبعد عن الأرض 364 كيلو مترا

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البحوث الفلكية:القمر يبزغ عند منتصف الليل غدا ويبعد عن الأرض 364 كيلو مترا البحوث الفلكية:القمر يبزغ عند منتصف الليل غدا ويبعد عن الأرض 364 كيلو مترا
قال الدكتور أسامة على رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن القمر وصل إلى مرحلة التربيع الأخير وسوف يبزغ عند منتصف الليل.

وأضاف "رحومة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القمر دخل فى مرحلة البدر فجر 2 يوليو الجارى ثم انتهت هذه المرحلة وبدأ فى مرحلة التربيع الأخير ابتداء من أمس، لافتا إلى أن هذه المرحلة تحدث بعد نحو 3 أسابيع من القمر الجديد، وفيه سيرتفع القمر فى منتصف الليل فى الأفق الشرقى وعمر القمر 21.77 يوم ويبعد عن الأرض 364,080.56 km.

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مصر 365