مسطحات وحدائق تبوك الخضراء تجذب الأهالي في ليالي رمضان

جذبت المسطحات الخضراء بمدينة تبوك عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك لقضاء وقت ممتع في ليالي رمضان في هذه المسطحات الخضراء التي أعدتها الأمانة وأصبحت مقصدا للمتنزهين في أوقات مختلفة من اليوم.

ويتناول البعض طعام الإفطار في تلك المسطحات مع الزملاء أو الأسرة، إلى جانب من يقضون ساعات في الليل بعد صلاة التراويح فيها يتناول الاطعمة، ويمارس أطفالهم اللعب بجوارهم يمرحون ويلعبون في أماكن جميلة ومضاءة بفوانيس إضاءة ذات منظر جمالي.

ومن ابرز هذه الحدائق، حديقة متنزه الأمير فهد بن سلطان على طريق الملك فيصل الدائري، وحديقة الشلال مقابل مصلى العيد، وحديقة الميدان مقابل فندق الهوليدي ان، وحديقة الأمير سلطان مقابل الجوازات، وحديقة الأمانة، وحديقة الامارة.

واكد أمين تبوك م. محمد عبدالهادي العمري ان هذه الحدائق والمسطحات الخضراء والانارة أنجزت لأجل المواطن والمقيم، والأمانة تسعد حينما ترى المواطن والمقيم سعيداً فيها مع أسرته، وهي تأمل ان يشاطرها رواد هذه الحدائق الاهتمام في العناية بهذه الحدائق، وهو في رأس القائمة من قبل الأمانة بتنظيمها وزراعتها وصيانتها، وتأمل أن تجد الاهتمام من قبل الزائر، بالمحافظة عليها لنتمكن من جعلها اكثر جمالاً وجذباً.

"الرياض" رصدت اهتمام جديد بالحدائق من قبل الزوار خلال شهر رمضان، من خلال التواجد فيها بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، للتعرض لأشعة الشمس الخفيفة، خاصة من قبل النساء والأطفال، وذلك بعد لحظات من شروق الشمس، ما يدعم الجسم في الحصول على فتامين (D).

"الرياض" من خلال جولتها رصدت أيضاً تواجد للمواطنين والمقيمين بشكل كبير في هذه الحدائق، التي اصبحت متنفسا لأهالي مدينة تبوك، حيث قال المواطن فهد الأسمري: لا يملك الشخص إلا أن يشكر القائمين في أمانة تبوك على الاهتمام في الحدائق، التي شكلت متنفساً لأهالي تبوك، ونأمل من مرتادي تلك الحدائق المحافظة على نظافتها وسلامة فوانيسها، حيث أصبحت هذه الحدائق ملتقى للزملاء والاسر، لقضاء وقت ممتع في أجواء تبوك الرمضانية، مع هبات نسيم الشمال الذي يداعب المتنزهين في هذه الليالي الرمضانية الجميلة.

بدوره، نوه المواطن أحمد عيد العطوي بأن الناس كانوا يشعرون في السابق بان الجلوس في هذه الحدائق عيباً، لكنه مع تحقيق فوائد كبيرة من هذه الحدائق أصبحت مكاناً مناسباً للقاء العائلات وتبادل أحاديث السمر بين مختلف الفئيات العمرية، وتحققت امنية الأطفال في اللعب في مكاناً مناسباً بعيداً عن الاخطار المتوقعة من اللعب في الأماكن ذات الخطورة، مطالباً الأمانة بإيحاد دورات مياه كافية في تلك الحدائق، حتى لو كانت من خلال دفع رسوم، لتتواكب مع هذا الاقبال على الحدائق العامة، والتي أصبحت عنواناً جميلاً لمدينة تبوك.

من جانبهن، أجمعت سيدات تبوك ان هذه الحدائق أصبحت متنفساً لهن، ومكانا يدفع السيدات لممارسة رياضة المشي، خاصة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة التراويح، وفي بعض الأحيان عصراً قبل الإفطار، وتمنين أن تختفي كل الظواهر السلبية، من رمي المخلفات والعبث بالاشجار وفوانيس الانارة من بعض العابثين، فهذه الحدائق ملك للجميع ومن حقنا ان نستمتع بها.