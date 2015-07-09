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بلدية المخواة تشرع في تنفيذ حزمة مشروعات خدمية بكلفة 77 مليون ريال

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بلدية المخواة تشرع في تنفيذ حزمة مشروعات خدمية بكلفة 77 مليون ريال بلدية المخواة تشرع في تنفيذ حزمة مشروعات خدمية بكلفة 77 مليون ريال

    بدأت بلدية محافظة المخواة بتنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بتكلفة اجمالية قدرت ب ٧٧ مليون ريال.

واوضح رئيس بلدية محافظة المخواة م. سعيد غرم الله الزهراني بان المشروعات اشتملت على انشاء ٤ جسور مشاه بالطرق العامة وانشاء ساحة عامة للاحتفالات والمناسبات بالحواجر، وانشاء مركز حضاري بالشوق وسفلتة وارصفة وانارة بالقرى والمراكز والمخططات وانشاء عبارات وجدران استنادية بمخطط سيال وقرى الحنكة وال شكران والعرايس ومليل والهدراء والطريق الدائري وتسوير مقابر وانشاء مغسلة موتى وانشاء مكتب خدمات بلدية بمركز ناوان وانشاء عدد من الحدائق بمراكز ناوان وممنا ونيرا والاحسبة ووادي مليل.

اضافة الى عدد من الحدائق على جانبي طريق المخواة الباحة وانشاء مبان ومرافق خدمية بمدخل قرية ذي عين وتأثيث مبنى البلدية الجديد تمهيداً للانتقال اليه قريباً، مضيفا بان هناك عددا من المشروعات الجاري ترسيتها واجازة عقودها بمبلغ ١٢٢مليون ريال تشمل استكمال اعمال الانارة بطريق المخواة المظيلف واستكمال المرحلة الرابعة للطريق الدائري وربط المخواة بالمخاوي وصيانة واستكمال خزانات المياه وشبكات الري بالطريق العام إضافة الى انشاء مسلخ آلي نموذجي ونقاط ذبح بالمراكز.

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