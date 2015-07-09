أجواء الطائف المعتدلة وأمطار المرتفعات تنعش الإقبال على منتجعاتها وقراها السياحية

ساهم الطقس المعتدل والذي يميل إلى البرودة والأجواء الممطرة بمرتفعات الطائف في استقطاب السياح والمصطافين من كافة المناطق إلى المحافظة، وسجلت المنتجعات والقرى السياحية نسبة اقبال مرتفعة في شهر رمضان.

نسب اقبال مرتفعة سجلتها المنتجعات والقرى السياحية خلال رمضان

بينما تواصل الفرق الرقابية بالهيئة العامة للسياحة والآثار جولاتها على دور ايواء السياحي في الطائف، والتي تتوزع أعداد كبيرة من القرى السياحية في مركز الهدا والشفا والحوية والسيل ومداخل الطائف، بالاضافة إلى الفنادق وعمائر الشقق المفروشة والمنتجعات والفلل السياحية والموتيلات بفئاتها المختلفة، والتي ناهزت 600 مرفق تضم الآلاف من الوحدات السكنية السياحية، وتركز الفرق الرقابية على توفر التراخيص النظامية، ومستوى الخدمات المقدمة، ومتطلبات الامن والسلامة والصحة العامة، وذلك استعداداً لفترة الاجازة بعيد الفطر المبارك من العام الحالي، حيث تشير التوقعات إلى اقبال كثيف على المحافظة من كافة المناطق والمحافظات.

وحذر فرع الهيئة بالطائف المستثمرين في منشآت الإيواء السياحي بالمحافظة، الذين لم ينجزوا الملاحظات المسجلة عليهم، بضرورة استغلال المهلة الممنوحة لهم، حتى لا تتعرض منشآتهم للإغلاق، حيث تم مؤخراً إغلاق عدد من المنشآت المخالفة، التي سبق وأن صدر بحقها قرارات مخالفة، وأعطيت المهلة الكافية لتصحيح وضعها النظامي، إلا أنها لم تتجاوب ولم تحصل على رخصة التشغيل التي تخولها للعمل في نشاط الإيواء السياحي، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.

وشدد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف عبدالله بن عبيدالله السواط أنه لن يتم استثناء أي مخالف من تطبيق الأنظمة على الجميع سواء في فصل الصيف أو خلافه، وأن جميع المنشآت المخالفة أعطيت المهلة الكافية ولم تقم بتصحيح وضعها النظامي، كما وان العديد من هذه المنشآت لم تستطع الوفاء بالالتزامات المطلوبة للترخيص، لعدم أهليتها لإيواء السياح اما لمتطلبات إنشائية أو غير ذلك.

وطالب جميع المستثمرين الذين لم يستوفوا متطلبات الترخيص لمنشآتهم سرعة استكمال طلبات الترخيص أو ستتعرض منشآتهم إلى الاغلاق، كما دعا السواط جميع المستثمرين في الأنشطة السياحية إلى حسن استقبال السياح، وتقديم خدمات مميزة لهم ذات جودة عالية، تليق بالطائف أول عاصمة للمصائف العربية، مؤكداً اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للمصطافين والزوار، بما يعكس المكانة السياحية لمدينة الورد.