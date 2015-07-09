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العثور على جثة شخص مصابة بـ6 طلقات نارية بمحافظة البحر الأحمر

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العثور على جثة شخص مصابة بـ6 طلقات نارية بمحافظة البحر الأحمر العثور على جثة شخص مصابة بـ6 طلقات نارية بمحافظة البحر الأحمر
عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة القصير على جثة شخص مصاب بطلق نارى بطريق القصير قفط، داخل سيارته تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القصير بمحافظة البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن جانبه قال الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر ويدعى عبدالمحسن السيد والظاهر من المعاينة الخارجية أنه مصاب بـ6 طلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقله لمشرحة مستشفى القصير المركزى بعد معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة.

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