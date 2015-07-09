بالصور.. حفل الإفطار السنوى لصحفيى الشرقية بحضور المحافظ ومدير الأمن

نظم العديد من الصحفيين بمحافظة الشرقية، أمس، حفل الإفطار السنوى الأول، بحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، واللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، واللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى،داخل نادى الرى بالمحافظة .

وحضر ما يقرب من 60 صحفيًا من أبناء محافظة الشرقية، أبرزهم الإعلامى بشير حسن رئيس تحرير قناة المحور وهشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام وأحمد العطار نائب رئيس تحرير الجمهورية وأيمن عبد المجيد عضو مجلس إدارة روزل يوسف، وسعيد صلاح نائب رئيس قسم الحوادث بجريدة التحرير، وعدد كبير من ممثلى صحف الأهرام واليوم السابع والمصرى اليوم والتحرير والدستور ومراسلى القنوات.

وافق محافظ الشرقية على إنشاء نادى للإعلاميين والعاملين بالصحافة والإعلام على مستوى المحافظة، مؤكداً أن الصحافة والإعلام ضمن الأجهزة المعاونة للمحافظ وشركاء فى التنمية .

وقال المحافظ، إنه من أبناء الصحافة لأنه كتب الكثير من المقالات فى عدد من الصحف الإخبارية، بداية من جريدة الوفد واليوم السابع، فالصحافة سلطة، والقلم الصحفى مؤثر للغاية، متمنياً أن يكون ما تعرضه الصحافة مصدرًا للحقيقة لكى نبنى وطننا الحبيب .

واستكمل محافظ الشرقية، الصحفى هو الذى يوجه المسئول إلى الأحداث، ويسهل على الأجهزة التنفيذية وينقل ما يدور بالأماكن التى لا يستطيع المسئولون الوصول إليها أو السماع عنها، وعلى الصحفى أن يقدم رسالة وينقل الأحداث بكل موضوعية وحيادية، لأن الصحفى معاون للأجهزة التنفيذية فى الدولة، لأنه يسهل الوصول إلى بؤر الفساد والفاسدين بما يقدمه من موضوعات على صحيفته .

من جانبه أعرب اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، عن سعادته بحضور هذا الجمع الكبير من الإعلاميين والصحفيين لهذا الإفطار، مشيراً إلى أن هذا الجمع دليل على الوفاء لمحافظتهم ورغبتهم فى إنشاء نادٍ لهم ورابطة تجمعهم باستمرار.

وفى نهاية حفل الإفطار أهدى الصحفيون هدايا تذكارية عبارة عن كتاب الله لكل من المحافظ، ومدير الأمن، ومدير المباحث الجنائية.

وعلى هامش حفل الإفطار أقام صحفيو الشرقية اجتماعاً موسعاً ناقش إمكانية تأسيس جمعية تضم صحفيى ومراسلى الشرقية، وتم اختيار مجلس إدارة للبدء فى إجراءات التأسيس للجمعية، وبناء المقر الجديد الذى وافق عليه المحافظ .

واتفق الصحفيون على إقامة حفل الإفطار بصفة دائمة فى شهر رمضان المبارك من كل عام، وتجميع أكبر عدد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام من أبناء المحافظة .



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