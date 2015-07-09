مؤشرات سوق فيورنتينا - 99.9% تدعم رحيل صلاح.. ومفاجأة النني

الإثارة مستمرة في سوق الانتقالات الصيفية وبالتحديد في إيطاليا. ولكن سوق فيورنتينا يختلف عن الجميع مع الارتباط بـ30 لاعبا من بينهم محمد النني ورحيل ما يقرب من 15 لاعبا من بينهم محمد صلاح.

فيورنتينا أنهى الدوري الإيطالي باحتلال المركز الرابع ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

صلاح كان واحدا من نجوم الموسم بالنسبة لفيورنتينا على الرغم من انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا من تشيلسي لمدة 6 أشهر قبل أن يرفض رغبة النادي الإيطالي في تجديد إعارته لموسم أخر.

ومن جانبها نشر موقع (فيورنتينا نيوز) الإيطالي المختص بأخبار الفيولا تقريرا بالنسب عن احتمالية قدوم لاعبين جدد إلى الفريق إلى جانب رحيل عددا من لاعبي الفريق.

صلاح

وجاء أسم محمد صلاح ضمن 16 لاعبا مرشح رحيلهم عن الفريق.

وعلى الرغم من تمسك فيورنتينا القوي بصلاح إلا أن نسبة رحيل الجناح المصري على حسب الموقع الإيطالي جاءت بنسبة 99.9%.

ليصبح ارتداء صلاح من جديد لقميص فيورنتينا شيئا صعبا للغاية.

محمد النني

وعلى الجانب الأخر ظهر أسم محمد النني ضمن عددا كبيرا من المرشحين للانضمام إلى فيورنتينا الموسم المقبل.

النني أكد في وقت سابق عدم وجود محادثات رسمية حتى الآن بين فيورنتينا وبازل إلا أنه يتمنى اللعب بقميص الفيولا.

باولو سوزا المدير الفني الحالي لنادي فيورنتينا تولى تدريب محمد النني في بازل ويعتبره اللاعب "الأب الروحي بالنسبة له".

وجاءت نسب ارتداء النني لقميص فيورنتينا الموسم المقبل بنسبة 20% كاللاعب الخامس الأقرب للفيولا.

الثنائي جيوليو دوناتي لاعب باير ليفركوزن ولويجي سيبي لاعب نابولي المعار هما الأقرب للانضمام إلى الفيولا بنسبة 50%.

قبل أن يظهر أسم النني بعد جوكان إيلنر لاعب نابولي والبرازيلي والاس.