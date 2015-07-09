الإخوان تطالب برلمان النمسا بالتدخل لوقف تنفيذ الأحكام ضد قياداتها

أعلنت جماعة الإخوان، عن توجيهها وفدا من التنظيم إلى النمسا للقاء عدد من أعضاء البرلمان النمساوى ووزير الخارجية.

وقالت الجماعة فى بيان لها: "قام وفد من البرلمان الإخوانى بزيارة استغرقت يومين إلى النمسا وضم الوفد أسامة سليمان ومحمد الفقى القياديان الإخوانيان، وعامر عبد الرحيم القيادى بالجماعة الإسلامية، وأنه تم الاتفاق مع أعضاء البرلمان النمساوى على عدد من الخطوات وهى مخاطبة البرلمان الأوروبى والاتحاد الأوروبى من خلال أعضائهم بضرورة أن يكون لهم دور فى مناقشة الأوضاع فى مصر من خلال الأربع أحزاب الرئيسية فى النمسا، حيث طالبوهم بضرورة التدخل لوقف تنفيذ الأحكام على قيادات الجماعة بمصر.