زوج يُقيم دعوى نشوز لضرب زوجته له باستمرار.. محمد: أغيثونى مراتى جبارة

ذهب محمد لمحكمة الأسرة بروض الفرج، وأقام الدعوى التى حملت رقم 1897 لسنة 2015، وطلب من المحكمة إثبات نشوز زوجته بعد تعديها عليه عدة مرات وضربه باستمرار، قائلاً: "أغثيونى مراتى ست جبارة".

وقال الزوج، الذى يبلغ 31 عامًا، أمام محكمة الأسرة: "بتهددنى بالمؤخر اللى كاتبه ومش عارف أطلقها، وحاولت مع أهلها عشان تبطل أفترى وإهانة، ولكن مفيش أمل".

وتابع الزوج، "طوال 4 سنوات زواج تحملت عصبيتها لأقل الأسباب، وحاولت معها بكل الطرق للوصول لحل للتغلب على الخلافات، ولكنها كانت بتمسكنى من إيدى اللى بتوجعنى بسبب المؤخر، وبعد أن كرمنى الله بـ"ضياء" ابنى، ظننت أنها من الممكن أن تحترمنى، ولكنها لم تتغير مطلقًا ووجدت نفسى مهانًا أمام طفلى الصغير".