4 نصائح للوقاية من الإصابة بقصور القلب

قصور القلب أو فشل عضلة القلب "heart failure"، يعد من الأمراض الخطيرة التى تصيب أكثر من 23 مليون شخص حول العالم، حيث يصاب القلب بعدم القدرة على ضخ الدم بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء الجسم.

وينجم قصور القلب عن حدوث ضيق فى بعض شرايين القلب، مثل الشريان التاجى، أو ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يتسبب فى حدوث ضعف تدريجى بعضلة القلب، حسب تقرير منشور بمركز مايو كلينيك الطبى الأمريكى.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية عن نصائح مهمة للحد من فرص الإصابة بقصور القلب.

وأكد الباحثون أن ممارسة الرياضة والإقلاع عن تدخين السجائر والتمتع بالرشاقة والابتعاد عن الخمور يحد من فرص الإصابة بقصور القلب إلى النصف، وذلك حسبما أشارت نتائج الدراسة التى شملت 5000 رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عامًا.

وأضاف الباحثون أن اتباع الحمية الغذائية الصحية يساهم أيضًا فى الحد من الإصابة بقصور القلب، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكر والكثير من الأمراض المزمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Heart Failure" التى تصدرها الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر يوليو الجارى.