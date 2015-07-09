أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 نصائح للوقاية من الإصابة بقصور القلب

Google+ Print
4 نصائح للوقاية من الإصابة بقصور القلب 4 نصائح للوقاية من الإصابة بقصور القلب
قصور القلب أو فشل عضلة القلب "heart failure"، يعد من الأمراض الخطيرة التى تصيب أكثر من 23 مليون شخص حول العالم، حيث يصاب القلب بعدم القدرة على ضخ الدم بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء الجسم.

وينجم قصور القلب عن حدوث ضيق فى بعض شرايين القلب، مثل الشريان التاجى، أو ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يتسبب فى حدوث ضعف تدريجى بعضلة القلب، حسب تقرير منشور بمركز مايو كلينيك الطبى الأمريكى.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية عن نصائح مهمة للحد من فرص الإصابة بقصور القلب.

وأكد الباحثون أن ممارسة الرياضة والإقلاع عن تدخين السجائر والتمتع بالرشاقة والابتعاد عن الخمور يحد من فرص الإصابة بقصور القلب إلى النصف، وذلك حسبما أشارت نتائج الدراسة التى شملت 5000 رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عامًا.

وأضاف الباحثون أن اتباع الحمية الغذائية الصحية يساهم أيضًا فى الحد من الإصابة بقصور القلب، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكر والكثير من الأمراض المزمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Heart Failure" التى تصدرها الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر يوليو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365