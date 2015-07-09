حظك اليوم الخميس 9 يوليو 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية:

2-حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين:

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات ماجى فرج لـ "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين:

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية :

>البرجان المناسبان للحمل فى العلاقات الناجحة هما البرجان الناريان الأسد والقوس تنجذب المرأة الحمل إلى الأسد، ويمكن أن تكون علاقاتهما مرحة رومانسية لأنهما يمتلكان هوايات مشتركة على أن تكون صديقة وحبيبة فى الوقت نفسه .> تمتع بالحب والهناء مع الأبراج المناسبة لك حاول أن تفتش عنهم فهم لك السعادة بعينها.>العذراء والجدى هما المناسبان لبرج الثور فالثور يستطيع أن يجد فى المرأة العذراء الدفء والحنان فهى كاملة رصينة مخلصة ومقتصدة وزوجة مثالية رفيقة وذكية تقدم أفضل مساعدة لزوجها كلاهما يحب الحياة السهلة البسيطة ويسعيان وراء الحب الجميل والمزيد منه .>صفات الحياة المريحة متوفرة لديك، تفاءل بالخير تجده، ولا تجعل من صعوبات الحياة أمرا يهزمك.>رغم ثقة برج الجوزاء فى نفسه إلا أنه يشعر دائما بعدم الاطمئنان والقلق خاصة فيما يتعلق بشئون المال والزواج ويدرك فى داخله أهمية خلق قيم حقيقية ودائمة تعطيه الأمان العاطفى .>أنت شخص ذكى للغاية حاول أن تستفيد من ذلك خلال الفترة القادمة وتبنى علاقات اجتماعية قوية.>يقيم برج السرطان أفضل العلاقات الجيدة مع مواليد برجى الحوت والعقرب فمع مواليد برج العقرب يشعر مولود برج السرطان بانجذاب قوى فمواليد برج العقرب يسعون دائما لامتلاك من يحبون ومولود برج السرطان يحب أن يكون مملوكا .>هناك الكثير من المهام التى يجب أن تنجزها خلال فترة قصيرة فقط ركز ورتب أولوياتك.>علاقة حب ناجحة هى التى تنشأ مع برج الأسد وكل من الحمل والقوس، لأن مولود برج الحمل والأسد يتمتعان بعاطفة جياشة وكلاهما برجان ناريان يسهل التفاهم بينهما، كما أنهما يتفهمان حاجة كل منهما إلى التقدير خاصة أنهما يتميزان بالطموح.>هناك الكثير من الأخبار السعيدة فى انتظارك فلا تتسرع فى اتخاذ قرارات متسرعة تجعلك تشعر بالضياع.>يقيم مواليد برج العذراء أفضل العلاقات الناجحة مع البرجين الترابيين الثور والجدى فمع الثور يقيم مولود برج العذراء علاقة ناجحة متينة ومستمرة أساسها التفاهم والنظرة الواحدة إلى الأمور .>أنت من الشخصيات المتفائلة التى تحب أن يكون لديها مستقبل مبهر حاول أن تضع خططك لتحقق ذلك.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 9 يوليو 2015

>يقيم مولود برج الميزان علاقة ناجحة ومستمرة مع البرجين الهوائيين الجوزاء والدلو، الميزان والجوزاء يشكلان ثنائيا رائعا وناجحا يسوده التفاهم والعطاء الألفة الذهنية والفكرية بينهما على أكملها وكلاهما يشتركان فى نظرة فلسفية واحدة إلى الحياة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية :

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين:

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 9 يوليو 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية :

>الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت وثمرة جهدك ستجنيها فتفائل بقوة وحاول أن تستعد لتلقى الأخبار السعيدة .>يتوائم وينجح مولود برج العقرب مع برجى السرطان والحوت فمولود برج العقرب يرتاح إلى السرطان رغم اختلاف الطباع بينهما، برجان مائيان يتفهمان ويحبان الوحدة والصمت والأسرار، السرطان مخلص وصادق ولهذا لا يعطى مجالا لغيرة العقرب.> على الرغم من المشكلات العاطفية إلا أن كل شىء سيمر بسلام فلا تكن مترددا وحاول أن تتخطاها.>أفضل العلاقات يقيمها برج القوس مع برجى الحمل والأسد، مع الحمل يشعر برج القوس بالانجذاب التام كلاهما مستقل فى آرائهما وشخصيتهما ولا يحاولان تقييد أو إعاقة حرية أو حركة الآخر.>أنت شخص حنون للغاية وتحب دائما أن يكون هناك مجموعة حولك تدعمك عليك أن تعتاد على الاعتماد على نفسك.>البرجان الأكثر ملائمة لبرج الجدى هما البرجان الترابيان الثور والعذراء فمع الثور يمكن أن يتحابا من أول يوم بحكمة ومحبة وعطاء وتضحية مع الثور تشعر امرأة برج الجدى بانجذاب مغناطيسى، مولود برج الجدى يقدر كثيرا الإخلاص الذى يتصف به الثور .>أنت شخص مرح لغاية مغامر وستجد خلال الفترة القادمة ما يرضى اهتماماتك وسيجعلك تشعر بالسعادة.>يقيم مولود برج الدلو أنجح العلاقات وأسعدها مع مواليد برجى الحمل والميزان فمع برج الحمل يتحقق التوافق الفكرى والعقلى التام فمولود برج الدلو يعجب بقدرات الحمل الفكرية وذكائه ونفسه المرحة .>حاول أن تأخذ الأمور بشكل أبسط ولا تتسرع فى الغضب والحكم على الآخرين فلا تعلم ماذا تخبئ الأيام القادمة.>برجا السرطان والعقرب هما البرجان المناسبان لبرج الحوت ويستطيع أن يقيم معهما أنجح العلاقات وأسعدها ، فمعهما يعزف برج الحوت على نفس الوتر ويبث على نفس الموجة والذبذبات التفاهم التام يكون بين السرطان والحوت وكل منهما يفهم المشاعر العميقة للآخر.>خلال الفترة القادمة حاول أن تتماسك خلال الفترة القادمة ولا تترك عصبيتك تسيطر عليك حتى تقلل من الخسائر.