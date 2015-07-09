حظك اليوم الخميس 9 يوليو 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 9 يوليو 2015
>البرجان المناسبان للحمل فى العلاقات الناجحة هما البرجان الناريان الأسد والقوس تنجذب المرأة الحمل إلى الأسد، ويمكن أن تكون علاقاتهما مرحة رومانسية لأنهما يمتلكان هوايات مشتركة على أن تكون صديقة وحبيبة فى الوقت نفسه .
توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية:
> تمتع بالحب والهناء مع الأبراج المناسبة لك حاول أن تفتش عنهم فهم لك السعادة بعينها.
2-حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 9 يوليو 2015
>العذراء والجدى هما المناسبان لبرج الثور فالثور يستطيع أن يجد فى المرأة العذراء الدفء والحنان فهى كاملة رصينة مخلصة ومقتصدة وزوجة مثالية رفيقة وذكية تقدم أفضل مساعدة لزوجها كلاهما يحب الحياة السهلة البسيطة ويسعيان وراء الحب الجميل والمزيد منه .
توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين:
>صفات الحياة المريحة متوفرة لديك، تفاءل بالخير تجده، ولا تجعل من صعوبات الحياة أمرا يهزمك.
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 9 يوليو 2015
>رغم ثقة برج الجوزاء فى نفسه إلا أنه يشعر دائما بعدم الاطمئنان والقلق خاصة فيما يتعلق بشئون المال والزواج ويدرك فى داخله أهمية خلق قيم حقيقية ودائمة تعطيه الأمان العاطفى .
توقعات ماجى فرج لـ "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين:
>أنت شخص ذكى للغاية حاول أن تستفيد من ذلك خلال الفترة القادمة وتبنى علاقات اجتماعية قوية.
4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 9 يوليو 2015
>يقيم برج السرطان أفضل العلاقات الجيدة مع مواليد برجى الحوت والعقرب فمع مواليد برج العقرب يشعر مولود برج السرطان بانجذاب قوى فمواليد برج العقرب يسعون دائما لامتلاك من يحبون ومولود برج السرطان يحب أن يكون مملوكا .
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>هناك الكثير من المهام التى يجب أن تنجزها خلال فترة قصيرة فقط ركز ورتب أولوياتك.
5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الخميس 9 يوليو 2015
>علاقة حب ناجحة هى التى تنشأ مع برج الأسد وكل من الحمل والقوس، لأن مولود برج الحمل والأسد يتمتعان بعاطفة جياشة وكلاهما برجان ناريان يسهل التفاهم بينهما، كما أنهما يتفهمان حاجة كل منهما إلى التقدير خاصة أنهما يتميزان بالطموح.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>هناك الكثير من الأخبار السعيدة فى انتظارك فلا تتسرع فى اتخاذ قرارات متسرعة تجعلك تشعر بالضياع.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 9 يوليو 2015
>يقيم مواليد برج العذراء أفضل العلاقات الناجحة مع البرجين الترابيين الثور والجدى فمع الثور يقيم مولود برج العذراء علاقة ناجحة متينة ومستمرة أساسها التفاهم والنظرة الواحدة إلى الأمور .
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية :
>أنت من الشخصيات المتفائلة التى تحب أن يكون لديها مستقبل مبهر حاول أن تضع خططك لتحقق ذلك.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 9 يوليو 2015
>يقيم مولود برج الميزان علاقة ناجحة ومستمرة مع البرجين الهوائيين الجوزاء والدلو، الميزان والجوزاء يشكلان ثنائيا رائعا وناجحا يسوده التفاهم والعطاء الألفة الذهنية والفكرية بينهما على أكملها وكلاهما يشتركان فى نظرة فلسفية واحدة إلى الحياة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية :
>الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت وثمرة جهدك ستجنيها فتفائل بقوة وحاول أن تستعد لتلقى الأخبار السعيدة .
8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 9 يوليو 2015
>يتوائم وينجح مولود برج العقرب مع برجى السرطان والحوت فمولود برج العقرب يرتاح إلى السرطان رغم اختلاف الطباع بينهما، برجان مائيان يتفهمان ويحبان الوحدة والصمت والأسرار، السرطان مخلص وصادق ولهذا لا يعطى مجالا لغيرة العقرب.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
> على الرغم من المشكلات العاطفية إلا أن كل شىء سيمر بسلام فلا تكن مترددا وحاول أن تتخطاها.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 9 يوليو 2015
>أفضل العلاقات يقيمها برج القوس مع برجى الحمل والأسد، مع الحمل يشعر برج القوس بالانجذاب التام كلاهما مستقل فى آرائهما وشخصيتهما ولا يحاولان تقييد أو إعاقة حرية أو حركة الآخر.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>أنت شخص حنون للغاية وتحب دائما أن يكون هناك مجموعة حولك تدعمك عليك أن تعتاد على الاعتماد على نفسك.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 9 يوليو 2015
>البرجان الأكثر ملائمة لبرج الجدى هما البرجان الترابيان الثور والعذراء فمع الثور يمكن أن يتحابا من أول يوم بحكمة ومحبة وعطاء وتضحية مع الثور تشعر امرأة برج الجدى بانجذاب مغناطيسى، مولود برج الجدى يقدر كثيرا الإخلاص الذى يتصف به الثور .
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين:
>أنت شخص مرح لغاية مغامر وستجد خلال الفترة القادمة ما يرضى اهتماماتك وسيجعلك تشعر بالسعادة.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 9 يوليو 2015
>يقيم مولود برج الدلو أنجح العلاقات وأسعدها مع مواليد برجى الحمل والميزان فمع برج الحمل يتحقق التوافق الفكرى والعقلى التام فمولود برج الدلو يعجب بقدرات الحمل الفكرية وذكائه ونفسه المرحة .
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية:
>حاول أن تأخذ الأمور بشكل أبسط ولا تتسرع فى الغضب والحكم على الآخرين فلا تعلم ماذا تخبئ الأيام القادمة.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 9 يوليو 2015
>برجا السرطان والعقرب هما البرجان المناسبان لبرج الحوت ويستطيع أن يقيم معهما أنجح العلاقات وأسعدها ، فمعهما يعزف برج الحوت على نفس الوتر ويبث على نفس الموجة والذبذبات التفاهم التام يكون بين السرطان والحوت وكل منهما يفهم المشاعر العميقة للآخر.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية :
>خلال الفترة القادمة حاول أن تتماسك خلال الفترة القادمة ولا تترك عصبيتك تسيطر عليك حتى تقلل من الخسائر.