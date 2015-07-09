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رفع 247.5 مليون متر مكعب رمالًا مشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة

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رفع 247.5 مليون متر مكعب رمالًا مشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة رفع 247.5 مليون متر مكعب رمالًا مشبعة بالمياه من قناة السويس الجديدة
أعلن المهندس وجدى زكى، المدير التنفيذى لإدارة كراكات هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه تم رفع 247 مليون و553 ألفًا و383 متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 94.75% بمعدل رفع يومى قدره مليون و85 ألفًا و638 متر مكعب باستخدام 34 كراكة من إجمالى 45 كراكة عاملة بالمشروع، بعد إنهاء 11 كراكة أعمالها ومغادرة مواقع العمل.

وأشار زكى إلى أن 22 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى NBVT تعمل فى المجرى الملاحى للقناة، تمكنت من رفع 188 مليونًا و344 ألفًا و616 متر مكعب بنسبة 94.17%، و7 كراكات تابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى DI GLDD تعمل فى التفريعة الغربية للقناة بمنطقة البحيرات، تمكنت من رفع 45 مليونًا و898 ألف مكعب و399 متر مكعب بنسبة 99,2% و5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح تمكنت من رفع 13 مليونًا و310 آلاف و368 متر مكعب بنسبة 88.74%.

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