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إدمان الـ"فيس بوك" يدمر العلاقات الرومانسية بين الأزواج وقد يؤدى للطلاق

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إدمان الـ"فيس بوك" يدمر العلاقات الرومانسية بين الأزواج وقد يؤدى للطلاق إدمان الـ"فيس بوك" يدمر العلاقات الرومانسية بين الأزواج وقد يؤدى للطلاق

حذر فريق من الباحثين بجامعة ميسورى الأمريكية من الإسراف فى استخدام الفيس بوك وشبكات التواصل الاجتماعى الأخرى، مؤكدين أنها قد تتسبب فى تدمير العلاقات بين الأشخاص تماما ً بصفة عامة، وخاصة العلاقات الرومانسية بين الأزواج.

وأشار الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك" لفترات طويلة معرضين لحدوث مشاكل وخلافات كبيرة مع شريك حياتهم، قد تتدمر عقبها العلاقات الرومانسية بينهم، وهو ما يؤدى لنتائج سلبية مثل حدوث الخداع بين الأزواج، وقد ينتهى الأمر بالانفصال والطلاق.

وأوصى الباحثون الأشخاص حديثى الزواج، والذين لم يمر على زواجهم ثلاث سنوات بعد، بالحد من استخدام الفيس بوك كى لا تتعرض حياتهم الزوجية للفشل، فيما اكدوا أن الأزواج يصبحون أكثر نضجاً عقب مرور 3 سنوات، وتقل حدة الخلافات بينهم، وذلك حسبما نشر بدورية " Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking" فى السادس من شهر يونيو الجارى.

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