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السكة الحديد تبدأ غدا حجز قطارات العيد الإضافية بزيادة 30 جنيها للتذكرة

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السكة الحديد تبدأ غدا حجز قطارات العيد الإضافية بزيادة 30 جنيها للتذكرة السكة الحديد تبدأ غدا حجز قطارات العيد الإضافية بزيادة 30 جنيها للتذكرة
قررت هيئة السكك الحديدية بدء الحجز غدًا، الجمعة، على القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها خلال أيام العيد ابتداء من السبت المقبل حتى يوم 26 يوليو الجارى، حيث سيتم الحجز عليها قبل تحركها بـ24 ساعة بزيادة 30 جنيهًا على كل تذكرة بهذه القطارات عن نظيرتها التى كان يتم تشغيلها خلال الأعياد بالأعوام السابقة.

وقالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع"، إن الحجز سيتم من الساعة التاسعة صباحًا حتى منتصف الليل، وسيتم حجز القطارات الإضافية لكل يوم فى اليوم السابق لتحركها، لافتًا إلى أن سعر التذكرة سيكون موحدًا بـ163 جنيهًا للدرجة الأول مكيف و97 للدرجة الثانية مكيف.

يذكر أن هيئة السكة الحديد برئاسة اللواء أحمد حامد، كانت أصدرت قرارًا بتطبيق زيادة جديدة على تذاكر القطارات المكيفة الإضافية والتى سيتم تشغيلها خلال هذا العيد، وذلك 30 جنيهًا إضافية على قيمة كل تذكرة بعد الزيادات الأخيرة التى تم تطبيقها أول يوليو الجارى على القطارات الإضافية.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد- الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلًا من 133 جنيهًا، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلًا من 67 جنيهًا، مع قصر الحجز على القطارات الإضافية والعربات علاوة على تذاكر للرحلات الكاملة من بداية الرحلة حتى نهايتها، بحيث لا يسمح بأى نوع من التخفيضات على تذاكر هذه القطارات والعربات، على أن يتم التطبيق هذا العيد والأعياد المقبلة.


>- مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم الأربعاء

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