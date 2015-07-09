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"الإسكان": افتتاح 5 محطات مياه بعدد من المحافظات خلال الشهر الجارى

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"الإسكان": افتتاح 5 محطات مياه بعدد من المحافظات خلال الشهر الجارى "الإسكان": افتتاح 5 محطات مياه بعدد من المحافظات خلال الشهر الجارى
أكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه سيتم افتتاح 5 محطات مياه وعدد من مشاريع الصرف فى عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم افتتاح محطة مياه العاشر من رمضان ٣٠ يوليو الجارى، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار مستشار وزير الإسكان، أن من بين محطات المياه التى سيتم افتتاحها أيضا محطة مياه طمية، ومن المقرر افتتاحها يوم ٣٠ من الشهر الجارى.

وبالنسبة للمدن الجديدة بمحافظات الصعيد، أكد الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان أنه سيتم تشغيل محطتى مياه أسوان الجديدة بمدينة أسوان الجديدة والشيخ فضل الأسبوع المقبل.

وأعلن أنه سيتم تدعيم مدينة القاهرة الجديدة بخط مياه آخر من محطة مياه العبور وذلك لتغطية كل احتياجات المدينة لمدة عامين لحين الانتهاء من محطة مياه القاهرة الجديدة والمآخذ الخاصة بها، مشيرا إلى أن تكلفة الخط وصلت لـ١٣٠ مليون جنيه.

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