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انفجار قنبلة أسفل سيارة بمحطة وقود فى أسيوط

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انفجار قنبلة أسفل سيارة بمحطة وقود فى أسيوط انفجار قنبلة أسفل سيارة بمحطة وقود فى أسيوط
وقع انفجار بمحطة وقود بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، عقب استهدافها بعبوة ناسفة تم وضعها أسفل سيارة، على يد مجهولين، وتمكنت قوات قوات الأمن والحماية المدينة من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة للمحطة.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز ديروط يفيد وقوع انفجار بمحطة وقود "الباشا" عقب استهدافها بقنبلة بدائية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة للمحطة.

وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول المحطة وجار معاينة نتائج وبقايا الانفجار، واستدعاء المعمل الجنائى، فيما تكثف المباحث الجنائية جهودها لضبط الجناة.

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