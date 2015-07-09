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النقل: ننهى التصاريح الأمنية لإدخال شبكات المحمول للخط الثالث للمترو

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النقل: ننهى التصاريح الأمنية لإدخال شبكات المحمول للخط الثالث للمترو النقل: ننهى التصاريح الأمنية لإدخال شبكات المحمول للخط الثالث للمترو
قال الدكتور ماجد سلطان، مستشار وزير النقل للاتصالات، إن المسئولين فى الوزارة عقدوا أكثر من اجتماع مع الجهات الأمنية وممثلى شركات الاتصالات، من أجل إدخال تغطية خدمة التليفونات المحمولة للخط الثالث للمترو.

وأضاف مستشار وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أنهم يسعون لإنهاء التصاريح والموافقات الأمنية من أجل إدخال خدمة تغطية شبكات المحمول للخط الثالث، لافتًا إلى أن الخط الثالث غير مغطى حاليًا بأى من شبكات الاتصالات لحين إنهاء هذه الإجراءات.


>- وزارة النقل تعلن تنفيذ مشروع إدخال الـ"واى فاى" لمترو الأنفاق.. وتؤكد: طرح الخدمة للجمهور أغسطس المقبل.. ووصلنا إلى مرحلة الاختبارات النهائية للشبكة.. وتسجيل خطوط التليفونات شرط الاستفادة من الخدمة
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