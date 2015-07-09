أوقاف الإسكندرية: سنستخدم الضبطية القضائية ضد مخالفى قواعد اعتكاف المساجد

قال الشيخ محمد لطفى السباعى، مدير الدعوة بوكالة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إن وزارة العدل منحت سلطة الضبطية القضائية لـ5 من وكالة وزارة الأوقاف وهم: وكيل الوزارة الشيخ صبرى عبادة، ووكيل المديرية الشيخ البدرى السمان ركابى، ومدير الدعوة محمد لطفى السباعى، واثنان من مديرى الإدارة وهما: ماهر عبد الجواد إبراهيم وحسن محمد الردنى .

وأكد مدير الدعوة أن الأوقاف ستستخدم سلطة الضبطية القضائية ضد أى مخالف لقواعد الاعتكاف فى المساجد فى العشر الأواخر من رمضان والتى تعطى السلطة للتعامل مع المخالفين بدون التعامل مع أقسام الشرطة .

يذكر أن أوقاف الإسكندرية خصصت 113 مسجدًا للاعتكاف بمحافظة الإسكندرية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ويسمح للدخول للمساجد بتقديم صورة البطاقة للعامل المكلف من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تكليف أمام لكل مسجد للصلاة وإلقاء الخطب تحت إشراف وكالة الوزارة.

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