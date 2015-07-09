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كتائب عز الدين القسام تعلن دخول صاروخين جديدين للخدمة العسكرية

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كتائب عز الدين القسام تعلن دخول صاروخين جديدين للخدمة العسكرية كتائب عز الدين القسام تعلن دخول صاروخين جديدين للخدمة العسكرية
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، دخول صاروخين جديدين للخدمة العسكرية.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، خلال كلمة وسط ميدان فلسطين بغزة، إن الصاروخين الجديدين يحملان اسمى الشهيدين أبو شمالة ويحمل الرمز "SH"، وصاروخ العطار يحمل الرمز "A"، مؤكدًا أنهم يتركون للزمن تحديد فاعلية وأداء وكفاءة هذه الصواريخ.

وأكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن معركة "العصف المأكول" كشفت حقيقة الاحتلال الإسرائيلى الغاصب وقيادته التى استقوت على الأطفال، وارتعدت أمام المقاومة وأبطالها، مشيرًا إلى أن "العصف المأكول" شكلت تحولًا استراتيجيًا فى جهاد الشعب الفلسطينى وأعادت له الأمل فى العودة للديار.

ودعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطينى قبل أن ينفجر الشعب ومقاومته بوجه من يسعى لحصارهم، مشيرًا إلى أن دماء الشعب لن تذهب سدى وهذه الدماء ستبقى لعنة تطارد إسرائيل ومن أمامه ووراءه من أعوان وأذناب.

وأوضح أبو عبيدة، أن ما شهده الجيش الإسرائيلى فى "العصف المأكول" سيكون متواضعًا فيما يشاهده فى حال قرر العدوان على غزة.

"القسام" تنشر تفاصيل عملية زيكيم البحرية خلال العدوان على غزة
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