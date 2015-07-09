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وزير استثمار تونس: 750 مليون دينار إجمالى المنح الأوروبية خلال 2011 و2014

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وزير استثمار تونس: 750 مليون دينار إجمالى المنح الأوروبية خلال 2011 و2014 وزير استثمار تونس: 750 مليون دينار إجمالى المنح الأوروبية خلال 2011 و2014
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى ياسين إبراهيم، إن إجمالى المنح التى قدمها الاتحاد الأوروبى لتونس وصل إلى 750 مليون دينار خلال عامى 2011 و2014، بالإضافة إلى 100 مليون يورو قدمت اليوم لإنجاز 15 مشروعا اقتصاديا فى العديد من القطاعات.

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبى بتونس لورا باييزا، إن بعثة الاتحاد تعمل على وضع برنامج استثنائى لدعم الانتعاش الاقتصادى فى تونس خاصة إثر الهجوم الإرهابى بسوسة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى وافق اليوم على صرف قيمة البرنامج الرابع بقيمة 100 بقيمة مليون يورو بنسبة 75 مليون يورو فى ديسمبر 2015 و25 مليون يورو قبل نهاية عام 2016.

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