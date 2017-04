Terminator: Genisys الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Inside Out حيث حصد 18.6 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Monk Comes Down The Mountain في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 28 مليون دولار، وتراجع فيلم Jurassic World من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 42 مليون دولار، وبقي فيلم Minions في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 54.3 مليون دولار ودخل فيلم Terminator: Genisys مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 74 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Ted 2 من المرتبة الثالثة الى الخامسة حيث جمع 11.1 مليون دولار، ودخل فيلم Magic Mike XXL في المرتبة الرابعة مع 12.8 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Terminator: Genisys مباشرة في المرتبة الثالثة حيث جمع 27 مليون دولار، وتراجع فيلم Jurassic World الى المرتبة الثانية مع 29.2 مليون دولار، وتقدم فيلم Inside Out من المرتبة الثانية الى الأولى بعد أن حصد 29.7 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Entourage الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 804 أشخاص، ودخل فيلم Spooks: The Greater Good في المرتبة الرابعة مع 1228 مشاهد، وبقي فيلم San Andreas في المرتبة الثالثة حيث شاهده 1820 شخص، وبقي أيضاً فيلم Jurassic World في المرتبة الثانية مع 4835 مشاهد، وصمد فيلم Spy في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 5357 شخص.

في مصر، تراجع فيلم "زنقة ستات" الى المرتبة الخامسة حيث جمع 40 ألف جنيه، وتقدم مجدداً فيلم San Andreas الى المرتبة الرابعة حاصداً 42 ألف جنيه، وبقي فيلم Insidious: Chapter 3 في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 76 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم Spy في المرتبة الثانية مع 93 ألف جنيه وصمد فيلم Jurassic World في المرتبة الأولى بعد أن جمع 248 ألف جنيه.