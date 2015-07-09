طيّار مصري يؤكد: برنامجا رامز جلال وهاني رمزي مفبركان

يبدو أنّ برامج المقالب ستفقد رهجتها يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد تأكيد البعض أنها ليست سوى برامج "مفبركة"، تتمّ بالاتفاق بين فريق الإعداد والضيف، مقابل آلاف الدولارات.

فمؤخراً، صرّح الكابتن الطيار عمرو جرانه عبر حسابه الشخصيّ على موقع "فيس بوك" بأنّ الطائرة التي يستخدمها رامز جلال في برنامجه "رامز واكل الجو"، مُصرّح لها بعمل أكروبات في الهواء، تعطي قوّة تسمى قوّة الجاذبية الأرضية، وتنقسم إلى نوعين: إيجابي وسلبي، يسببان كلاهما مشكلات في الدورة الدموية للركّاب، ما يمنعهم من الصراخ، ويؤدي إلى غلق أعينهم.

وكشف الكابتن المصري عن أنّ حلقة الفنانة العالمية باريس هيلتون كانت مفبركة، لأنّ الفنانة كانت تُمسك هاتفها ونظارتها في يدها، ولم تتأثر بقوة الجاذبية الأرضية، معتبراً أنه لو أنّ المقلب حقيقي لكان يجب أن تسقط هذه الأشياء من يديها بفعل الجاذبية.

وتطرّق الكابتن جرانه إلى الحديث عن برنامج "هبوط اضطراري" الذي يقدّمه هاني رمزي، مؤكداً أن الطائرة ثابتة ولم تطر بتاتاً، إذ لا يوجد صوت زنة الماكينات. وأشار الكابتن إلى أنّ البرنامج يعدّ إهانة للمشاهدين، وقال: "هذه الطائرات خاصّة للركاب، ولا يُمكن أن تقوم بعمل مناورات جوية. فالمناورات لا يسمح بها إلا في حالة اختبار الطائرة، وغير ذلك يكون مخالفاً لقانون الطيران الدولي".

كما كشف جرانه أيضاً عن أنّ برنامج "هبوط اضطراري" تمّ تصويره في لبنان، علماً أنّ القانون اللبناني للطيران لا يسمح بهذه المناورات، لأنه يتّبع القانون الدولي للطيران؛ وإذا ثبت عكس ذلك فيعدّ خرقاً للقانون، على حدّ تعبير الطيّار.

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