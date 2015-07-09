سعد المجرد في مهرجان "سوسة" رغم الأحداث الإرهابية

يشارك الفنان المغربي سعد المجرد في مهرجان "سوسة الدولي"، خلال الفترة ما بين 11 تموز/يوليو الجاري و16 آب/أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الحدث الفني مباشرة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها تونس، وأسفرت عن مقتل العشرات من السياح.

وقال رفيق الغربي مدير مهرجان "سوسة" الدولي لوكالة رويترز: "لم ولن يثنينا الهجوم عن تنظيم المهرجان بل شكل حافزاً قوياً لأننا نعتبر الثقافة والمهرجانات أنجع طريقة لمقاومة مشاكل التشدد والتطرف".

وأضاف مدير المهرجان:"كل النجوم أكدوا حضورهم المهرجان وليس هناك أي إلغاء لأي حفلة".

ومن أبرز المشاركين في دورة هذا العام: صابر الرباعي ونور شيبة من تونس، وباسكال مشعلاني من لبنان، وسعد المجرد من المغرب، والملحن والعازف عمر فاروق تكبيلك من تركيا، وحسين الديك من سوريا، ورضا الطلياني من الجزائر.

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