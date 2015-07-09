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آخر سيلفي لشاهيد كابور قبل زفافه

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الأربعاء 08-07-2015 18:52

قبل يوم على موعد زفافه الذي أقيم أمس في 7 يوليو/ تموز بسريّة تامة، نشر النجم الهندي الشاب Shahid Kapoor آخر صورة سيلفي له التقطتها امام المرآة في حمام منزله.

Shahid الذي أكّد صحة كل الشائعات التي طالته حول موضوع ارتباطه بتحديد موعد زفافه، بدا في الصورة عارياً في نصفه الاول.

وقد رصدت عدسات المصورين عائلة Shahid في فندق ترايدنت في جورجاون يوم الأحد استعداداً لحفل الزفاف.

وكان Kapoor قد اعلن موعد قرانه من الفتاة الجامعية Mira Rajput، وقام باهدائها خاتم سوليتر في حفل راقص أقيم في "مزارع تشاتاربور" في دلهي.

 

شاهيد كابور يتربع على عرش انستغرام

 

 

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