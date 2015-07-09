في_القمة - اتحاد الكرة يضع نظاما خاصا لحضور الإعلاميين

أعلن اتحاد الكرة عن نظام خاص لحضور الصحفيين والإعلاميين مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في الـ21 من شهر يوليو الجاري في قمة الدوري المصري.

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي ليشير من خلاله عن الخطة الإعلامية لتغطية القمة.

وجاء البيان على النحو التالي:

"رغبة من الاتحاد المصري لكرة القدم في توفير كافة سبل الأمان والراحة للسادة الإعلاميين الذين سيقومون بتغطية مباراة الأهلي والزمالك القادمة في إطار مباريات الدوري العام المصري 2014 /2015 والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 21 من يوليو الجاري وذلك لخروجها بالمظهر المشرف فقد تقرر السماح بدخول محرر ومصور واحد فقط ممثلا لكل جهة إعلامية".

"وتتلقى إدارة الإعلام بالاتحاد أسماء المحررين والمصورين المكلفين بتغطية المباراة خلال 48 ساعة ولن يسمح لأي إعلامي بحضور المباراة إلا من خلال تلك المخاطبات الرسمية ويمكن للسادة الإعلاميين التواصل معنا لمخاطبتنا وإرسال خطاب رسمي موقع ومختوم من جهة العمل يتضمن الأسماء المختارة وذلك على البريد الإلكتروني أو الفاكس أو التسليم باليد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم".